– Trendyol Süper Lig: Y. Samsunspor: 0 – Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
SAMSUN – Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Y. Samsunspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Oosterwolde’nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fred’in şutu az farkla üstten auta çıktı.
56. dakikada Tadic’in ceza sahası çizgisine çıkardığı topta kaleyi cepheden gören Cengiz’in şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla oyun alanına çeldi.
62. dakikada Cengiz’in sağ kanattan içeri çevirdiği topa iyi yükselen Dzeko, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1
72. dakikada Tadic’in ara pasında topu önünde bulan Fred’in şutu filelerle buluştu. VAR’ın uyarısıyla hakem Volkan Bayarslan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
90+8. dakikada İrfan Can’ın ara pasına iyi hareketlenen Szymanski’nin aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 0-2
Hakemler: Volkan Bayarslan, Candaş Elbil, Mustafa Savranlar
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı (Bennasser dk. 59), Oliver Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 86), Kingsley Schindler, Marc Bola (Muhammet dk. 86), Emre Kılınç (Osman Çelik dk. 72), Moryke Fofana (Marius dk. 59) Gaetan Laura
Yedekler: Szumski, Nanu, Soner Gönül, Satka, Yunus Emre
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Mert Müldür dk. 78), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Bartuğ dk. 85), Mert Hakan (Szymanski), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 64), Tadic, Dzeko (Umut Nayır dk. 78)
Yedekler: Altay, Emir, Kent, King, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Dzeko (dk. 62), Szymanski (dk. 90+8) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Van Drongelen (Y. Samsunspor), Mert Müldür (Fenerbahçe)
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Trendyol Süper Lig: Y. Samsunspor: 0 – Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Zeki Yavru: Golü bulabilseydik maç daha farklı olabilirdi
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