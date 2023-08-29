TSKB Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Gürel atandı

Hüseyin Gürel, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

TSKB’den yapılan açıklamaya göre, atama kararı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Verilen bilgiye göre, 1983 İstanbul doğumlu olan Hüseyin Gürel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına TSKB Mali Analiz Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlayan Gürel, 2015 yılında Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü’ne geçti.

Gürel, 2019 yılında Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdürü, 2020 yılında ise Danışmanlık Hizmetleri ve Pazarlama Müdürü olarak atandı. Mayıs 2022 itibarıyla TSKB Danışmanlık Hizmetleri satış departmanı ile Finansal ve Teknik Danışmanlık departmanından sorumlu direktör olarak kariyerine devam eden Hüseyin Gürel’in, bankanın bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmasına ve Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında yeni görevine başlamasına karar verildi.