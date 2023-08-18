TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor ile berabere kaldı

Son Güncelleme: 18.08.2023 23:53

TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçta ellerinden geleni yaptıklarını ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda iyi olmadıklarını belirtti. Stanojevic, Antalyaspor’un top hakimiyeti konusunda kendilerine göre daha iyi olduğunu söyledi ve bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor’da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşmada ellerinden geleni yaptıklarını ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda iyi olmadıklarını belirtti.

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Son dakikalarda gol yediklerini aktaran Stanojevic, “Mücadeleyi bırakmadık. Elimizden geleni yaptık ancak oyun kontrolü ve top kurma konusunda çok iyi değildik.” diye konuştu.

Antalyaspor’un top hakimiyeti konusunda maçta kendilerine göre daha iyi olduğuna dikkati çeken Stanojevic, bu nedenle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA



