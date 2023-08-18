Tunç Soyer: Siyasi Amaçların Kenara Bırakılıp Menderes Katı Atık Tesisi’ne Bir An Önce Onay Verilmesi Gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın heyelan riski ve kapasitenin aşılması sebebi ile Menderes’te bir katı atık tesisi projesi tasarlandığını ancak İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından söz konusu projeye izin verilmediğini duyurdu. Soyer, “İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün, planladığımız tesisin sadece İzmir için değil, ülkemiz için de yüksek önem ve kamu menfaati taşıyan bir tesis olduğu gerçeğini kabul etmesi gerekiyor. Siyasi amaçların kenara bırakılıp Menderes Katı Atık Tesisi’ne bir an önce onay verilmesi gerekiyor. Bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın heyelan riski ve kapasitenin aşılması sebebi ile Menderes’te bir katı atık tesisi projesi tasarlandığını ancak 2019 yılında İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün projeyi kabul etmesine karşın sonrasında izin vermediğini bildirdi. Soyer, Twitter hesabından yayınladığı videoda Menderes’te yapımı planlanan katı atık projesine ilişkin bilgi verdi.

Soyer, yayınladığı videoyu şu notla paylaştı:

“KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK”

“Sevgili İzmirliler, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı ile ilgili gerçekleri defalarca anlattık ama biz anlattıkça anlamak istemeyen ve farklı algılar yaratan bir kesim ile karşı karşıyayız. Harmandalı’daki heyelan riski ve kapasitenin çoktan aşılması sebebi ile Menderes’te bir katı atık tesisi projesi tasarladık. Hem elektrik üretecek hem de katı atığı bertaraf edecek bu tesisi vatandaşlarımıza yanlış lanse ederek bizi çaresiz bırakmaya çalışanlar oldu. Bizim yılmaya niyetimiz yok. Harmandalı’nın heyelan riski olan bölgesini değil diğer tarafını kullanıp, buraya gönderilen atığı azaltacağız. 2025’te ise tamamen kapatacağız. Fakat şu an diğer tesislere yönlendirdiğimiz atıkların taşınması yıllık ilave 108 milyon TL taşıma maliyeti yaratıyor. Bu İzmirli’nin hakkına girmektir. Siyasi amaçların kenara bırakılıp Menderes Katı Atık Tesisi’ne bir an önce onay verilmesi gerekiyor. Artık kaybedecek bir saniyemiz bile yok.”

Soyer, yayınladığı videoda şunları söyledi:

“TÜM TAŞLARI SABIRLA, TEKER TEKER AYIKLAYIP İZMİR’DE EN YÜKSEK KALİTE VE VERİMDE PROJELER HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“İzmir’in çöpünün bile siyasete alet edildiği akla, izana sığmayan bir süreçten geçiyoruz. Yıllardır yaptığımız gibi bu sınavı da hakkıyla atlatacağız. Hiç merak etmeyin. Yıldırma çabalarına boyun eğecek değiliz. Ancak bunu yaparken İzmir’de yaşayan hiçbir vatandaşımızı da gerçeklerden mahrum bırakmayacağız. ‘Bize oy vermezseniz sizin çöpün içine yaşamaya mahkum ederiz’ diyorlar açıkçası. ‘Biz yoksak, hizmet de yok’ diyorlar. Ama biz yolumuza koydukları tüm taşları sabırla, teker teker ayıklayıp İzmir’de en yüksek kalite ve verimde projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz.

“BU TESİS, DOĞAYI VE HALK SAĞLIĞINI GÖZETEN TAMAMEN KAPALI BİR TESİSTİR”

Harmandalı’nı da çözeceğiz evelallah. Ama size işin aslını anlatayım. Çiğli halkı başta olmak üzere tüm İzmir’i tehdit eden Harmandalı’yı 10 yıl önce kapatmamız gerekiyordu. Neden kapatamadık? Harmandalı’ya alternatif olarak sunduğumuz yerlere, çeşitli bahanelerle senelerdir onay verilmediği için. 2019 yılında Harmadalı’ya alternatif olarak Menderes Atık Tesisi projemizi ilgili makamlara sunduk. Üstelik İl Tarım Müdürlüğü de başlangıçta bunu kabul etti. Sonradan her ne olduysa hayır dediği bu tesiste biz çevreye ve doğaya zarar vermek şöyle dursun, atıklarımızı ekonomiye kazandırıp elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz. Bu elektrikten kim yararlanacak? Yine İzmir halkı. Özellikle Menderesli hemşerilerime buradan sesleniyorum; planladığımız bu tesisi size eski usul çöp dağları gibi anlatıp yanlış bilgi verenler oldu, olacaktır. Bu tesis, doğayı ve halk sağlığını gözeten tamamen kapalı bir tesistir. Elimizde tamamen bağımsız kuruluşlar tarafından sunulan raporlar var.

“İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KARARINI DEĞİŞTİRMEZSE KOSKOCA 3 YIL HEBA EDİLMİŞ OLACAK”

Evlerimizden çıkan katı atık, ‘tamamen kapalı ortamda’ herhangi bir kimyevi atık, toz, koku ve duman çıkarmadan işlenecek ve buradan elektrik üretilecek. Faaliyetlerin ne zeytinlere ne bitkisel ve hayvansal tarım işletmelerine ne de yerleşim alanlarına hiçbir olumsuz etkisi olmayacak. Benim en ufak canlının kılına bile zarar verecek bir projenin altına imza atmayacağımı aslında Türkiye’nin bir ucunda yaşayan vatandaşımız da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de çok iyi biliyor. Şu an geldiğimiz noktada bir tarafta şu anda dahi insan sağlığını tehdit eden Harmandalı, bir tarafta tamamen çevreye, ekonomiye, istihdama, İzmir’e fayda yaratacak Menderes Tesisi. Süreç içinde alınan ek süre 24 Ağustos’ta maalesef sona erecek. İl Tarım Müdürlüğü kararını değiştirmezse koskoca 3 yıl heba edilmiş olacak.

“İZMİRLİ YILLIK 108 MİLYON LİRA ZARAR UĞRAMIŞ OLACAK”

Sevgili İzmirliler, bu kentte günde 5 bin ton evsel atık çıkıyor. 3 bin tona yakın Harmandalı’ya geliyor. Biz bunca atığı Harmandalı’nda bertaraf edemezsek nerede edeceğiz? Tarım İl Müdürlüğü ‘Kurumlarınca yapılacak bir şey olmadığı’ yönünde vermiş olduğu kararını sürdürürse işte yapacağımız şey şu olacak; Harmandalı için hazırlanan uzman akademik rapor doğrultusunda sahada risk yaratmayacak şekilde ve mahkeme kararına uygun olarak, sahanın kuzeyindeki heyelan riski olan bölgeye atık almayacağız. Buradaki atık miktarını azaltarak Bergama’da Ödemiş’te bulunan Entegre Katı Atık Yönetim Tesislerimize yönlendireceğiz. Peki bunun İzmir’e zararı ne biliyor musunuz? Her iki tesise de günlük sadece bin 200 ton atık gönderilmesi durumunda bunun İzmir’e maliyeti günlük 300 bin lira. Bu demek oluyor ki, İzmirlinin bütçesinden aylık 9 milyon TL kayıp olacak. İzmirli yıllık 108 milyon lira zarar uğramış olacak. İzmirli buna mahkum edilmeyi hak etmiyor. İzmir İl Tarım Müdürlüğü’nün, planladığımız tesisin sadece İzmir için değil, ülkemiz için de yüksek önem ve kamu menfaati taşıyan bir tesis olduğu gerçeğini kabul etmesi gerekiyor. Bir saniye bile kaybedecek vaktimiz yok.”