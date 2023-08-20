Tuncelili 3 Belediye Başkanı ‘Oyuna Geldik’ Filminde Rol Aldı… Filmin Gelirleri Ovacık Belediyesi’nin Su Arıtma Tesisinin Yapımı İçin Kullanılacak

Tunceli’nin üç ilçe belediye başkanı, örnek bir proje için kamera karşısına geçti. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül senaryosunu kendisinin yazdığı “Oyuna Geldik” filminde oyuncu olarak da yer aldı. Sarıgül’ün yanı sıra Pertek ve Pülümür belediye başkanlarının da rol aldığı filmde başrolü usta sanatçı İlyas Salman üstlendi. Filmin gelirleri ilçede yapılacak su arıtma tesisi ve Munzur’un korunması için kullanılacak.

Tunceli’nin Ovacık Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün senaryosunu yazdığı “Oyuna Geldik” isimli filmin çekimlerine başlandı. Filmde Sarıgül kendisi de oyuncu olarak yer alırken, Sarıgül’e Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da filmde rol alarak eşlik etti. Filmin başrolünü ise usta sanatçı İlyas Salman üstlendi. Filmden elde edilen gelir ilçeye yapılacak su arıtma tesisi ve Munzur’un korunması için kullanılacak.

Filmin yönetmenliğini yapan Kazım Öz, şunları söyledi:

“Bu hikayeyle buluşmam birkaç sene önceydi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün aklından geçen bir hikayeydi. Bu filmin çekilmesini bana önerdiğinde ben özellikle bu topraklarda komedinin çok güçlü olduğunu ve ilgi çekebileceğini ve bunun Türkiye’yle, dünyayla buluşması durumunda çok güzel sonuçlar alınabileceğini söylemiştim. O da bundan esinlenerek bu hikaye üzerine çalışmıştı.

Hikayeyi senaryolaştırarak bana getirdi. Senaryoda tabii eksiklikler vardı. Daha güçlü bir içerik olması için senaryoyu birlikte yeniden toparladık ve bir hafta önce de başladık. Hikaye şu anlamda da ilgimi çekti. Tabi bazı belediye başkanlarının filmi çekildi ama direkt içeriden belediye başkanını anlatan bir hikaye yoktu.

“BÜROKRASİYİ KOMEDİ İLE ANLATMAK”

Aslında bir belediyeyi anlamak bence Türkiye’de bürokrasiyi, sistemi de anlamak anlamına da geliyordu, o yüzden de ilgimi çekti. Ama bunu, eleştirileri, komediyle anlatmak daha kabul edilebilir bir şey. Muhatapları bile bir eleştiriyi komedide dinlediklerinde daha sıcak ve pozitif düşünebiliyorlar.

Bu açıdan bu projeyi çok özel buluyorum. Projede güçlü bir oyuncu kadrosu oluşturduk. Daha önceki filmlerimde de olduğu gibi amatör oyuncular, profesyonel oyuncular ve hiç oyuncu olmayanlarla hep birlikte aynı filmde çalışıyorum. Bunların arasındaki ilişki performansı aslında filmi iyi bir noktaya getirebiliyor. Filmin zor yanları da var ama bu tarzı seviyorum. Burada İlyas Salman’ından köyden gelen bir arkadaşa, sokaktaki bir vatandaşa kadar bu filmde rol alıyorlar”

“İLÇEMİZİ KÜLTÜR SANAT ALANINA ÇEVİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise filme ilişkin şunları anlattı:

“Birçok oyuncu büyük bir özveri göstererek imece usulüyle projede yer aldılar. Projenin yönetmeni Kazım Öz. Aynı zamanda ünlü oyuncu İlyas Salman da projede başrol oynayacak. Bununla beraber birçok ilçe belediye başkanımızın filmde rol aldığı bir projedir Oyuna Geldik filmi.

Bu oyuncuların birçoğu çok düşük ücretlerle ya da gönüllü oynamak için geldiler. Amacımız hem Ovacık’ı sanatsal açıdan ön planda tutmak hem de kirlenen doğasını koruyabilmek için sürekli zorlandığımız o bütçeye ulaşabilmek. Bu filmde umut ederiz ki o bütçenin önemli bir kısmına ulaşacağız. Başta Munzur suyu olmak üzere doğamızı koruyacağız ve ilçemizi bir kültür sanat alanına çevirmeyi planlıyoruz.”