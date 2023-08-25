Tunus’taki barajlarda su seviyesi yüzde 20 düştü

Son Güncelleme: 25.08.2023 12:37

Tunus’ta bulunan barajlardaki su seviyesi son 3 yıla oranla yüzde 20 düşerek 694,276 milyon metreküpe geriledi. Tarımın önemine dikkat çeken haberlerde, yağışların azalması ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle binlerce hektarlık tarım alanının zarar gördüğü belirtildi.

Tunus’taki barajlarda su seviyesinin, son 3 yıla oranla yüzde 20 düştüğü bildirildi.

Tunus resmi ajansı TAP’ta yer alan haberde, ülkedeki barajlarda depolanan su seviyesinin bu yıl 694,276 milyon metreküpe gerilediği belirtildi.

Ülke ekonomisi için tarımın önemine dikkat çekilen haberde, barajlardaki su seviyesinin son 3 yılın verilerine göre yüzde 20,3 düştüğü aktarıldı.

Tunus’taki yayın kuruluşlarından Tunigate’te yayımlanan haberde ise yağışların azalması ve barajlardaki su seviyesinin düşmesine bağlı olarak binlerce hektarlık tarım alanının zarar gördüğüne dikkat çekildi.

Kaynak: AA



