Turgutlu Belediyesi E-sports Takımı’na Sponsorluk Anlaşması

Turgutlu Belediyesi E-sports Takımı ile Herantatil.com ve Parador Beach Hotel arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Manisa belediyeleri arasında ilk kez e-sport takımı kuran Turgutlu Belediyesi, takımını güçlendirmeye devam ediyor. Turgutlu Belediyesi E-sports Takımı ile Türkiye’nin önemli seyahat acentelerinden olan Herantatil.com ve Antalya’da turizm faaliyetlerine devam eden Parador Beach Hotel arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasına göre, Turgutlu Belediyesi E-sports Takımı’nın yeni sezon forma göğüs reklamında “Parador Beach Hotel” ismi, forma omuz reklamında “Herantatil.com” ismi yer alacak. Her iki sponsor kuruluş, takımın forma ve sosyal medya sponsorluğunu üstlenecek.

Sponsorluk anlaşmalarıyla güçlenen Turgutlu Belediyesi E-sports Takımı yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda takımda logo değişikliğine gidilerek VALORANT 2023 sezonunun son turnuvaları öncesi takım çalışmaları sürdürülüyor. Takım ayrıca, en iyi Türk e-sports takımlarının mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Ligi Rebels-3 Turnuvası’nda eleme karşılaşmaları sonrası gruplara kalıp şampiyon olmak için mücadele edecek.

Gençlerin sporla iç içe büyüyüp gelişmesi için birçok projeye imza attıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, şunları söyledi:

“Manisa’da bir ilk olan e-spor takımımız kurulduğu günden itibaren belediyemizi ülkemizde ve dünya çapında düzenlenen karşılaşmalarda başarıyla temsil ediyor. Turgutlu Belediyesi olarak diğer spor dallarında göstermiş olduğumuz başarıyı espor branşında da göstererek güçlü ve güvene dayalı iş birliklerine imza atıyoruz. Takımımıza sponsorluk anlaşmalarıyla göstermiş oldukları desteklerden dolayı Herantatil.com ve Parador Beach Hotel ailelerine teşekkür ediyorum.”