Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi’nde Üstyapı Çalışmalarına Başladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyonaltı Mahallesi’nde başlatıla parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın, “Hedefimiz; İstasyonaltı Mahallesi’nde üstyapı çalışmalarını üç ay içerisinde tamamlamak. Kooperatif Sokak, Kervan Yolu, Kısmalı Yolu arasında kalan bölümün tamamı, ara sokaklar da dahil olmak üzere İstasyonaltı Mahallesi’nin üstyapısı komple yenilenecek” dedi.

Turgutlu Belediyesi’nin İstasyonaltı Mahallesi’nin tamamını kapsayan yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu doğrultuda eski, yıpranmış, yaya ve araç güvenliğini tehdit eden sokaklarda ilk olarak yol kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da yol kaldırma çalışmalarının tamamlandığı Gürcan ve Engin Sokak’ta üstyapı çalışmaları kapsamında bordür döşemesi gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yürütülen Kervan Yolu, Kısmalı Yolu ve Kooperatif Sokağın prestij caddeleri olacağı yol yenileme çalışmaları 3 ay içerisinde tamamen bitirilmiş olacak.

İstasyonaltı Mahallesi’ndeki sokakların tamamında dönüşümün yaşanacağı yol yenileme çalışmalarının her aşamasını bizzat takip eden Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte Gürcan ve Engin Sokak’taki bordür döşeme çalışmalarını incelemelerde bulundu. Akın, süreç ve çalışmaların içeriği hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

2019 yılından itibaren İstasyonaltı Mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaların yapıldığını belirten Akın, şunları söyledi:

“İstasyonaltı’nın sorunları çok büyük. 2019’da göreve geldiğimizden bu yana İstasyonaltı Mahalle’mizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Öncelikle İstasyonaltı Mahalle’mize bir futbol sahası kazandırdık. Sonrasında mahallemizde doğal gaz yoktu, doğal gaz kazandırdık. Son yaptığımız işte de elektrik direklerini yeraltına aldık. Perşembe günü itibarıyla da üstyapı çalışmalarımız başladı. Hedefimiz; İstasyonaltı Mahallesi’nde üstyapı çalışmalarını üç ay içerisinde tamamlamak. Kooperatif Sokak, Kervan Yolu, Kısmalı Yolu arasında kalan bölümün tamamı, ara sokaklar da dahil olmak üzere İstasyonaltı Mahallesi’nin üstyapısı komple yenilenecek.”