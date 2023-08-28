Türk Fındık İhracatçıları ve Japon Kuruyemiş Firmaları Bir Araya Geldi

Karadeniz İhracatçılar Birliğince (KİB) gerçekleştirilen organizasyonda, Türk fındık ve mamulleri ihracatçıları ile Japon kuruyemiş firmalarının bir araya geldiği bildirildi.

KİB’den yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) desteği çerçevesinde Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında 21-23 Ağustos arasında alım heyeti programı düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu programda, Japonya’nın önemli kuruyemiş ithalatçısı 5 firmasından oluşan heyetin, fındık ve mamulleri ihracatçısı 12 Türk firma ile Giresun’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemiz fındık ihracatının artırılması açısından uzun zamandır önemli bir hedef pazar konumunda yer alan Japonya’dan gelen firma temsilcileri, üç günlük heyet programının ilk gününde TİM Tarım Kurulu’nun da iştirakiyle Giresun’daki bir bahçede düzenlenen ‘2023 Mahsulü Fındık Hasadı’ etkinliğine katıldı ve fındık tarımına ilişkin tüm süreçlere dair bilgilendirildi. Fındığın anavatanında bu tecrübeyi yaşamalarının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Japon heyet, program sırasında TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile de tanışma fırsatını yakaladı.”

Açıklamada, ikinci günde Ur-Ge projesi paydaşı fındık ihracatçıları ile Japon firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildiği ve son derece verimli geçen görüşmelerin ticari ilişkiye dönüşme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi.

Programın geri kalan kısmında ise Japon heyetin çeşitli fındık işleme tesislerini ziyaret ederek Türk fındık sektörü ile fındık işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aldığı aktarılan açıklamada, fındığın bahçeden nihai ürüne dönüşene kadarki tüm süreçlere dair önemli farkındalık kazanan alıcı firma temsilcilerinin mutlu şekilde Giresun’dan uğurlandığı bildirildi.