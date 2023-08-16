Türk Firması Bahreyn’deki En Büyük Güneş Enerjisi Projesini Üstlendi

Son Güncelleme: 15.08.2023 22:45

Bahreyn’de Türk firması GETAŞ’ın, Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanlığı tarafından planlanan en büyük güneş enerjisi projesini üstlendiği açıklandı. Anlaşma, Türkiye’nin Manama Büyükelçiliği tarafından yapılan bir imza töreniyle duyuruldu. Projenin bütçesi ve kapsamı hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

Bahreyn’deki “en büyük güneş enerjisi projesini” Türk firmasının üstlendiği bildirildi.

Türkiye’nin Manama Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanı Yasir bin İbrahim Humeydan’ın himayesinde ve Türkiye’nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl’ın katılımıyla konuyla ilgili imza töreni düzenlendiği duyuruldu.

Anlaşma kapsamında, Türkiye’den GETAŞ şirketinin Bahreyn Elektrik ve Su İşleri Bakanlığının bugüne dek planlamış olduğu “en büyük güneş enerjisi projesini” üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, güneş enerjisi projesinin bütçesi ve kapsamına ilişkin başka ayrıntılara yer verilmedi.

Bahreyn Sürdürülebilir Enerji Kurumu ile GETAŞ arasında 2021 yılında da “yüksek teknolojiye sahip yenilenebilir enerji projelerinin yapılması” konusunda anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA



