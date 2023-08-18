Türk Harb-İş Genel Başkanı, askeri fabrikalardaki beyin göçüne dikkat çekti

Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan, milli savunmanın bel kemiği askeri fabrikalarda çalışan personele yurt dışından gelen teklifler nedeniyle beyin göçü yaşandığını belirterek, ücret ve diğer özlük haklarına ilişkin yeni düzenleme yapılmasını talep etti.

Altınköy’de basın toplantısı düzenleyen Soydan, askeri fabrikalarda çalışanların, ücretlerinin düşük kaldığı gerekçesiyle özel, vakıf ve yurt dışındaki şirketlere gitme eğilimleri olduğunu söyledi.

Savunma sektöründe usta-çırak ilişkisinin önemine vurgu yapan Soydan, askeri fabrikaların geçmişten bugüne savunma sanayisinin millileşmesi adına önemli işlevler gördüğünü, bazı askeri fabrikaların Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu anlattı.

Türk Harb-İş üyelerinin Türkiye’deki vakıf şirketlerinde ve özel şirketlerde savunma sanayinin gelişmesine yönelik katkılarına dikkati çeken Soydan, nitelikli işçileri kaybetme riskinin önüne geçilmesi için çalışanların yaşam koşullarının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Soydan, şunları kaydetti:

“Bu yüzden de iş yerlerimizdeki tam nitelikli ve kalifiye işgücü daha iyi ücret alabilmek için işlerinden istifa etmekte ve özel sektöre doğru bir yöneliş yaşanmaktadır. Daha vahim olanı ise milli savunmamızın bel kemiği bu iş yerlerinde çalışan kardeşlerimize çeşitli aracı ve vesilelerle yurt dışından iş teklifi ve talepleri gelmekte olup ülkemizde yıllardır dillendirilen beyin göçüne de yenileri eklenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere Milli Savunma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımızdan, arkadaşlarımızın ücret ve diğer özlük haklarının bir an önce gözden geçirilerek yeni bir düzenleme yapılması talebimizi dile getirmek istiyorum.”