Türk Milli Sporcuları Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda Tarih Yazdı

Milli sporcular, Çin’de gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda tarih yazdı. 45 Üniversiteden 108 sporcu ile organizasyona katılan Türkiye 11 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazandı.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti’nin Chengdu kentinde 28 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’nda büyük bir başarı kazanıldı. 113 ülkeden yaklaşık 6 bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye’nin 45 üniversitesinden toplam 108 sporcu yer aldı. Farklı kategorilerde yarışan milli sporcular, genel klasmanda 6. sırada yer alarak ülke tarihinin en iyi sonucuna ulaşmış oldu.

Atletizm ve Wushu’da madalya

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Berke Akçam’ın yer aldığı Erkek Atletizm Takımı, 4 x 400 bayrak yarışında birinci olarak altın madalya alırken, Wushu Sanda’da mücadele eden Nusret Kayhan Altunkaya da erkekler 70 kg’da dünya üçüncüsü olmayı başardı. Tarihi başarıda ülkelerine madalya kazandırmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren BUÜ’lü öğrenciler, yeni başarılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da milli sporcuları ve antrenörlerini arayarak tebrik etti. Rektör Yılmaz, gençlerle yakın zamanda bir araya geleceklerini açıkladı. – BURSA