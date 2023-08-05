Türk Sporcuları 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 4 Madalya Kazandı

Çin’de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nın sekizinci gününde milli sporcular, 3’ü altın, 1’i bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi üç adım atlamada temsil eden Tuğba Danışmaz, 14.31’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. 20 kilometre kadınlar kategorisinde milli sporcu Meryem Bekmez 1: 33.53’lük derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 20 kilometre erkekler kategorisinde milli sporcu Salih Korkmaz ise, 1: 23.40’lık derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda milli sporcu Adem Asil, erkekler halka aletinde müsabakayı üçüncü sırada noktaladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş, 9 bronz olmak üzere 25’e yükseldi. – İSTANBUL