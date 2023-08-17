Türk Takımları Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde Play-Off Turuna Yükseldi

Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi’nde Play-Off turuna yükseldi.
TÜM TAKIMLARIMIZ PLAY-OFF’TA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off turuna adına yazdırdı. Cimbom, Molde’yi elemesi halinde gruplara kalacak. Maribor engelini rahat geçen Fenerbahçe, Neftçi Bakü’yü eleyen Beşiktaş ile Osijek’i kupanın dışına iten Adana Demirspor, Konferans Ligi’nde Play-Off biletini kaptı
RAKİPLERİMİZ
Türkiye Avrupa’daki yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan temsilcilerimiz Play-Off turuna kalmayı başardı. İşte play-off’taki rakiplerimiz
Galatasaray – MoldeFenerbahçe – TwenteBeşiktaş – Dinamo KievAdana Demirspor – Genk
UEFA Ülke Puanı Sıralaması son durum;
1- İngiltere: 88.9282- İspanya: 75.9273- İtalya: 71.5694- Almanya: 69.5525- Hollanda: 53.6006- Fransa: 52.0817- Portekiz: 47.3168- Belçika: 36.0009- İskoçya: 31.35010- Türkiye: 30.10011- Avusturya: 29.50012- İsviçre: 28.67513- Sırbistan: 27.27514: Norveç: 26.12515: Ukrayna: 25.300ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT TAKIM GÖNDERECEĞİZ
UEFA Ülke Puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye’nin ilk 10’da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.
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