Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması kapanışı Fethiye’de yapacak

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Son Güncelleme: 20.08.2023 11:44
Türk Telekom’un yaz klasiği haline gelen “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması” etkinlikleri sona eriyor.
Türk Telekom’un düzenlediği ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinlikleri 21 Ağustos’ta Fethiye’deki gösterimle sona erecek.
Bozcaada’da 4 Ağustos’ta başlayan ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinlikleri sırasıyla Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça ve Marmaris’te sinemaseverlerle buluştu. Seri, 21 Ağustos’ta Fethiye’de gerçekleştirilecek ‘Raya ve Son Ejderha’ filminin gösterimiyle son bulacak. Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00’de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak.
Kaynak: AA
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