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Türk Telekom’un koordinesinde 4. Hakan Yuca Basketbol Dostluk Turnuvası düzenlenecek

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Ağustos 15, 2023 09:58
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Son Güncelleme: 15.08.2023 13:01

Ankara’da Türk Telekom Genel Müdürlük yerleşkesinde düzenlenecek olan 4. Hakan Yuca Basketbol Dostluk Turnuvası’nda ilk karşılaşma 18 Ağustos’ta Türk Telekom ile TED Ankara Kolejliler arasında oynanacak. Turnuvada ikinci karşılaşma ise 19 Ağustos’ta TOFAŞ ile Türk Telekom arasında gerçekleşecek. Dostluk organizasyonunun son maçında ise TED Ankara Kolejliler ile TOFAŞ, 20 Ağustos’ta karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom’un koordinesinde Ankara’da 4. Hakan Yuca Basketbol Dostluk Turnuvası gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Genel Müdürlük yerleşkesinde yapılacak organizasyonda ilk karşılaşma, 18 Ağustos’ta saat 14.00’te Türk Telekom ile TED Ankara Kolejliler arasında oynanacak.

Turnuvada ikinci karşılaşma ise TOFAŞ ile Türk Telekom arasında 19 Ağustos’ta saat 18.00’de başlayacak.

Dostluk organizasyonunun son maçında ise TED Ankara Kolejliler ile TOFAŞ, 20 Ağustos’ta saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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