Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Başlıyor

Son Güncelleme: 23.08.2023 18:27

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 27 Ağustos’ta ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligin ilk yarısı 24 Aralık’ta tamamlanacak ve ikinci devre 14 Ocak 2024’te başlayacak. Şampiyon olan takım, Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkını kazanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu, 27 Ağustos’ta ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16 takımla tek grupta çift devre şeklinde oynanacak ligin ilk yarısı 24 Aralık’ta tamamlanacak.

İkinci devre ise 14 Ocak 2024’te başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2024’te yapılacak.

Ligde şampiyonluğa ulaşacak takım, Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkını kazanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

Kaynak: AA



