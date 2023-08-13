Türkiye 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’ya yenildi

Son Güncelleme: 13.08.2023 23:25

Türkiye, Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’ya 61-54 yenildi. Maçta ilk yarıyı geride kapatan milli takım, karşılaşmayı 7 sayı farkla kaybetti. Türkiye, organizasyonu 10. sırada tamamladı. Mert Kocagözoğlu 15, Derin Can Üstün 14 ve Kaan Onat 12 sayı kaydetti. Polonya’da ise Bartosz Lazarski 16 sayıyla oynadı.

Basketbol FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, klasman maçında Polonya’ya 61-54 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te oynanan maçta ilk yarıyı 31-28 geride kapatan milli takım, karşılaşmayı da 7 sayı farkla kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla organizasyonu 10. sırada tamamladı.

Milli takımda Mert Kocagözoğlu 15, Derin Can Üstün 14 ve Kaan Onat 12 sayı kaydetti. Polonya’da ise Bartosz Lazarski 16 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA



