Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Çekya’ya mağlup oldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:27
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya’ya 66-48 yenildi. Mücadelenin ilk periyodunu milli takım 21-12 geride tamamladı. İkinci çeyrekte ay-yıldızlılar, Çekya’nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi. Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren Çekya, maçı da 66-48 kazandı. Milli takım, organizasyondaki son maçında yarın saat 12.00’de Yunanistan-Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak.
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya’ya 66-48 yenildi.
Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu milli takım, Çekya karşında 21-12 geride tamamladı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan ay-yıldızlılar, Çekya’nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi.
Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren konuk ekip, maçı da 66-48 kazandı.
Milli takım, organizasyondaki son maçında yarın saat 12.00’de Yunanistan- Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak.
Kaynak: AA
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