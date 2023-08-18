Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Çekya’ya mağlup oldu

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:27

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya’ya 66-48 yenildi. Mücadelenin ilk periyodunu milli takım 21-12 geride tamamladı. İkinci çeyrekte ay-yıldızlılar, Çekya’nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi. Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren Çekya, maçı da 66-48 kazandı. Milli takım, organizasyondaki son maçında yarın saat 12.00’de Yunanistan-Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak.

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya’ya 66-48 yenildi.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu milli takım, Çekya karşında 21-12 geride tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ay-yıldızlılar, Çekya’nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi.

Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren konuk ekip, maçı da 66-48 kazandı.

Milli takım, organizasyondaki son maçında yarın saat 12.00’de Yunanistan- Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak.

Kaynak: AA



