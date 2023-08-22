Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Brezilya’ya 3-0 Mağlup Oldu

Son Güncelleme: 22.08.2023 09:57

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2’nci tur ilk maçında Brezilya’ya 25-15, 25-21, 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu. Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, 2’inci tur 2’nci maçında yarın TSİ 02.00’de İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2’nci tur ilk maçında Brezilya’ya 25-15, 25-21, 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, 2’inci tur 2’nci maçında yarın TSİ 02.00’de İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA



