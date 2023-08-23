Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı İtalya’ya 3-0 mağlup oldu

Son Güncelleme: 23.08.2023 13:26

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika’da devam eden Dünya Şampiyonası’nda İtalya’ya 3-0 yenildi. Milliler, maçta setleri 25-6, 29-27, 25-21 kaybetti. İlk turu yenilgisiz lider tamamlayan takım, ikinci turda Brezilya’ya mağlup olmuştu. Üçüncü maçlarında ise 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00’te ABD ile karşılaşacaklar.

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Meksika’da devam eden şampiyonanın 2’nci tur 2’nci maçında İtalya’ya 25-6, 29-27, 25-21 set sonuçlarıyla kaybetti.

Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan, ikinci tura ise Brezilya mağlubiyetiyle başlayan milli takım, 3’üncü maçında 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00’te ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA



