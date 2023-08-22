Türkiye Atletizm Federasyonu, çocuk atletizmi ve altyapı çalışmaları hakkında brifing verdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın yapıldığı Macaristan’da çocuk atletizmi ve altyapıda yapılan çalışmalarla ilgili brifing verdi.
Dünya Atletizm Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonundan çocuk atletizmi ve altyapıda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı brifing vermesini talep etti.
Türk federasyon yetkilileri, çocuk atletizmi ve altyapı çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı, soruları yanıtladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından böyle bir eğitime eğitmen olarak davet edilmenin büyük bir onur olduğunu söyledi.
Bu konuda emek veren eğitmenlere teşekkür eden Çintimar, “Çocuk atletizmi ve altyapı çalışmalarına Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle devam edeceğiz.” dedi.
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