Türkiye, İsveç’i 3-0 Mağlup Etti

SALON: Castello

HAKEMLER: Blaz Markelj (Slovenya), Benore Visan (Romanya)

TÜRKİYE: Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Gizem (L) (Ayça, İlkin)

İSVEÇ: A.Haak, Andersson, I.Haak, A.Lazic, Wasserfaller, Julevik, Brink (L) (Arrestad, R.Lazic, Gustafsson, E.Anderson (L), Hellvig, Nilsson)

SETLER: 25-22, 25-18, 25-13

SÜRE: 1 saat 15 dakika (32′,23′,20′)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı; Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 (25-22, 25-18, 25-13) mağlup etti.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da izledi.

Avrupa Şampiyonası’na galibiyetle başlayan Milliler, gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos 2023 Pazar günü saat 21.00’de Azerbaycan ile karşılaşacak.