Türkiye, İtalya’yı 35-24 yenerek ikinci galibiyetini aldı

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu’nda Türkiye, ikinci maçında İtalya’yı 35-24 yendi.
Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan karşılaşmada milli takım, ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı. İkinci devre farkı açan ay-yıldızlı ekip, salondan 35-24 galip ayrıldı.
Grupta 2’de 2 yapan Türkiye, üçüncü maçında 9 Ağustos Çarşamba günü Avusturya ile karşılaşacak.
Başkentte düzenlenen organizasyonda A Grubu’nda oynanan günün diğer maçında Letonya, Büyük Britanya’yı 40-29 mağlup etti. B Grubu’nda ise Kosova, Bulgaristan’ı 34-29 yenerken, Polonya ile Finlandiya 24-24 berabere kaldı.
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