Türkiye, Romanya’yı 12-8 yenerek LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası’na iyi bir başlangıç yaptı

Aroma’nın sponsorluğunda Manisa’da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası’nda Türkiye, C Grubu’ndaki ilk maçında Romanya’yı 12-8 yendi.
Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’ndeki turnuvanın ilk gününde 8 maç oynandı.
Turnuvanın açılış maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Fransa, müsabakayı 10-4 kazandı.
Sabah seansındaki diğer müsabakalarda Gürcistan, Ukrayna’yı 13-10, Almanya da Malta’yı 9-7, Yunanistan Hollanda’yı 12-10, Sırbistan ise İtalya’yı 12-10 mağlup etti.
Akşam seansındaki maçlarda ise İspanya, Hırvatistan’a karşı 13-12, Macaristan da Karadağ’a karşı 11-6 galip geldi.
Günün son maçında C Grubu’nda mücadele den Türkiye, Romanya ile karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 12-8 galip ayrıldı.
Milli takımda Efe Naipoğlu, 4 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.
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