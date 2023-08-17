Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi’nde İkinci Ayak Mücadelesi Başladı

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:27
Türkiye Yelken Federasyonunun desteklediği Vakkorama Watersports Championship kapsamında düzenlenen Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi’nde ikinci ayak mücadelesi, Alaçatı’da başladı. Myga Surf City Alaçatı’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda ‘funboard slalom’, ‘foil slalom’ ve ‘open wingfoil’ sınıflarında yarışlar yapılıyor. Ligde ikinci ayak mücadelesi, 20 Ağustos’ta sona erecek.
Türkiye Yelken Federasyonunun desteklediği Vakkorama Watersports Championship kapsamında düzenlenen Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi’nde ikinci ayak mücadelesi, Alaçatı’da başladı.
Myga Surf City Alaçatı’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda “funboard slalom”, “foil slalom” ve “open wingfoil” sınıflarında yarışlar yapılıyor.
Ligde ikinci ayak mücadelesi, 20 Ağustos’ta sona erecek.
Kaynak: AA
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