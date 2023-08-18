Türkiye sezonluk UEFA ülke puanı klasmanında Polonya’yla birlikte zirvede

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.
Türkiye’de son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı 34 puanla Başakşehir’den geldi.
TÜRK TAKIMLARININ ÜLKE PUANINA KATKISI/ SON 5 YILKULÜPLER19/2020/2121/2222/2323/24TOPLAMBaşakşehir1161734Fenerbahçe721432Galatasaray63,5183,531Sivas43,51017,5Trabzon3,518,513Beşiktaş21,54411,5Konya2,52,5Malatya2,52,5Adana DS2,52,5Alanya0,50,5
Asıl yarış grup maçlarıyla başlıyor
Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor.
Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor.
Turnuvalarda takımların aldığı/alacağı puanlar şöyle:
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiElemelerde galibiyet111Elemelerde beraberlik0,50,50,5Gruplara katılım4–Grup maçlarından itibaren galibiyet222Grup maçlarından itibaren beraberlik111Grup 1.liği-42Grup 2.liği-21Son 16 turu5–Çeyrek Final11-Yarı Final111Final111
Kaynak: AA
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