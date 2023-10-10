Türkiye ve Suudi Arabistan Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan ile ticaret hacmine ilişkin, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmamız her iki ülke için de faydalı olacaktır” dedi.

Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmine ilişkin, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmamız her iki ülke için de faydalı olacaktır. Bunun için mutlaka ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz lazım. Bu yollar sadece ulaşıma değil aynı zamanda kalkınma ve güvenliğe de katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘DENİZ TAŞIMACILIĞINDA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ’

Türkiye’nin teknoloji alanında imkanlarının geliştiğini kaydeden Uraloğlu, “Teknoloji alanında Suudi Arabistan ile iş birliği yapabiliriz. Kara taşımacılığı konusunda biz de çok istekliyiz. Bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Bunu hayata geçirdiğimizde vizeler konusunda karşılıklı görüşmemiz faydalı olacaktır. Karşılıklı görüştüğümüz mutabakat zaptını hızlıca imzalamak isteriz. Deniz taşımacılığı konusunda da iş birliği yapabiliriz. Posta hizmetleri konusunda da iş birliği yapabiliriz. Ortak çalışma gruplarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başlamış durumda. Deniz adamlarının sertifikalarının karşılıklı tanınması konusu da faydalı olacaktır. Kalkınma Yolu’nu ve ulaşma dair diğer konuları istişare ettik” diye konuştu.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser, görüşmelerin iki ülkeye de yararlı olacağını belirterek, iş birliği yapmak için hazır olduklarını söyledi. Aljasser, ulaştırma alanında yürütülen projelere 1,6 trilyon riyal bütçe ayırdıklarını, bunun yurt dışındaki özel sektör yatırımcılarını da kapsadığını ifade etti.

Görüşmenin ardından Bakan Uraloğlu, Suud mevkidaşı ile yerli otomobil Togg’a binerek seyahat etti.