Türkiye’de bir ilk: Ayçiçek yağı bu özütle daha sağlıklı olacak

Biberiye ayçiçek yağında koruyucu olarak kullanıldı

KOCAELİ – Kocaeli’de çiftçilere verilen mazot kartı dağıtım töreninde biberiyenin ayçiçek yağında koruyucu olarak kullanılması projesi de tanıtıldı. Türkiye’de bir ilk olan çalışmada, biberiyeden elde edilen özütle ayçiçek yağındaki kanserojen etkiler azaltıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarıma yönelik başlatılan destek çerçevesinde çiftçilere törenle mazot kartı verildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Birlik arasında imzalanan protokol çerçevesinde, biberiyenin ayçiçek yağında koruyucu olarak kullanılması için başlatılan çalışma da tanıtıldı.

“Türkiye’de bir ilk”

Törende konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, “Trakya Birlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile geliştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan biberiye ekstraktlı ay çiçek yağı Trakya Birlik ürün gamına eklenmiştir. Profosyenel mutfak tüketicilerinin tercihine sunulmuştur. Bu proje sayesinde bölgedeki üreticilerimizin artı kazancı olmuş, tüketicilerimiz ise sağlık anlamında ürün kazanmıştır” diye konuştu.

Kırbiç, projede emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.

“Ekilemeyen topraklar gelecekte risk demek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geleceğe yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, hayata geçirdikleri projelerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu aktardı. Geçmişte yapılan çalışmaların üzerine koyarak, üretmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükakın, ilim ve irfan ile hareket ettiklerinin altını çizdi. Büyükakın, “Pandemi oluyor, işler zora giriyor. ‘Arkadaş ben belediye başkanıyım, köprü ve yol yapacağım, park yapacağım banane bu işlerden demiyorum. ‘Gerekirse yolu bırakırım, pandemide bu toplumun ayakta kalması için imkanları seferber ederim’ diyorum. Pandemi var, sıkıntı var, ekonomik kriz var, hammade gridilerinde sıkıntı var. Bu topraklar ekilemezse, ekilemeyen topraklar gelecekte risk demek. ‘Bir ülkenin milli güvenlik sıkıntısı, riski her neyse gıda riski de aynısıdır’ diyen kafamız var. Bizim böyle bir yaklaşımımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize böyle anlatıyor. Bunların topyekun bir mesela olduğunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Bunun içindeki özütü aldık”

Biberiyenin ayçiçek yağında koruyucu olarak kullanılması konusuna da değinen Başkan Büyükakın, “Tarihte biberiye koruyucu olarak kullanıldı. Hala Anadolu topraklarında kullanılıyor. Biberiye kullanıyorlar bir ürünü muhafaza etmek için. Biz o akılla Trakya Birlik ile beraber çalıştık. Üniversiteden akademisyenler çalıştı. Bunun içindeki özütü aldık. Bir tarafta ilim var, bilim var. Öbür tarafta da eşyaya, tohuma, ekine zarar vermek istemeyen bir akıl var. Biz yeryüzünde medeniyet inşa ederken, gönülleri yıkmamayı, insan sağlığını bozmamayı da esas alan medeniyetin evlatlarıyız” şeklinde konuştu.

“Çiçek yağının bizi çok fazla kızartma yaptığımızda kanser eden kısmını da kontrol ediyor”

Tahir Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu özüt 3 kere kızartılabilen bir yağı, 9-10 sefere kadar terkar kızartmayı sağlayan bir özüt. Kanserojen etkileri de azaltıyor. Antioksidan içerik. Çiçek yağının bizi çok fazla kızartma yaptığımızda kanser eden kısmını da kontrol altına alan bir özellik. Böylelikle neyi elde etmiş oluyoruz? Bilgi ve hikmet bir araya geliyor. Biz o medeniyetin sonuçlarını inşa etmiş oluyoruz. Mesela bunu satın alma garantisiyle ektiriyoruz. Alın terinin karşılığını veriyoruz”

“Kocaeli’de maşallah her ay ekim ayı gibi”

Tarıma yönelik başlatılan desteklerin devam edeceğini vurgulayan Büyükakın, “Kocaeli’de elhamdülillah her ay ekim ayı gibi. Bu destekleri vermeye devam ettikçe her ay ekim ayı gibi olacak. Bu birlik ve şuurla oluyor. Sizi bu ve buna benzer projelerde destek olmaya, bizim popülizim yapmadan, ilmin ve irfanın ışığından beslenerek, yol yürüdüğümüzü bilmenizi, yeni Türkiye hedefine güç vermenizi, destek vermenizi, bizlerden çok daha fazlasının beklendildiğini bir kez daha sizlerden rica ediyorum. Bu projelere destek olup, sahip çıkmanızı rica ediyorum” dedi.

“Bana proje ile gelin gençler”

Toprak ile uğraşan kadın sayısının her geçen arttığına da dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Hanımefendiler sahip çıkarsa bu işler oluyor. Ziraatle, hayvancılıkla ilgilenen kadınlarımızın sayısı artmalı. Sayı giderek artıyor. Toprakla uğraşan gençlerin sayısını da artırmamız lazım. Bana proje ile gelin gençler. Yenilikçi projeler için birlikte çalışalım” sözlerine ekledi.

“Üretim daha da öteye götürmemiz gereken bir alan”

Üretimin önemine dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Üretim bizim en önemli yapmamız gereken, başarmamız ve daha da öteye götürmemiz gereken bir alan. Tarımda üretim, sanayide üretim, bilgi birikim, Ar-Ge’de üretim sağlama anlamında ciddi ivme kazandık. Sanayide bu ivmeyi kazandık. Bilgi, Ar-Ge, bilişim, kodlama bu alanda çarklar yavaş yavaş dönmeye başladı” dedi.

“Biz dünyaya sadece Batı’nın baktığı rasyonel ve kapitalist bakış açısıyla bakmıyoruz”

Dünyanın tüketim çılgınlığı yaşadığını ifade eden Dağ, “Sürekli kirletiyoruz, tüketiyoruz ve geride bir şey bırakmadan devam ediyoruz. Emine Erdoğan hanımefendi, Sıfır Atık Projesini ortaya koydu. Yıllardır takipçiliğini yapıyor. Dünya buna ciddi anlamda sahip çıkmış vaziyette. Ülkemizde de sahiplenme var. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Hepsi aynı noktaya çıkıyor. Üretim, üretimdeki katma değeri artırma ile tüketim azaltma aslında aynı noktaya doğru yöneliyor. Yaşanabilir dünya mümkün. Biz dünyaya sadece Batı’nın baktığı rasyonel ve kapitalist bakış açısıyla değil, daha kalbi anlamda zengin, hoş görüsü olan bir anlamda bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beslediğimiz gibi, yıllık geçen sene 35 mliyar dolar ihracat yapmış bir ülkeyiz”

Hamza Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kendi ürettiklerimizle 85 milyon insanımızı, ülkemize gelen yıllık 50 milyon turistimizi, içimizde bulunan sığınmacıları da besleyen bir noktadayız. Beslediğimiz gibi, yıllık geçen sene 35 milyar dolar ihracat yapmış bir ülkeyiz. Durumumuz, aslında muhalefetin zaman zaman eleştirdiği gibi, saman ithal eder, buğday ithal eder durumda değil. Zaman zaman kuraklık oluyor, saman az oluyor. Saman az olunca piyasayı dengelemek için aldığınız oluyor. Önemli olan işin sonunda bir sonraki yıla göre daha iyi bir noktaya gitmeniz. Üretimi destekleme konusunda yapacağımız her adım, uzun vadede fayda sağlayacak. Üretmemiz gerekiyor”

Katılımcılar

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Özgür Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve çiftçiler katıldı.