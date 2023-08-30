Türkiye’nin ceviz fidanı ihtiyacı bu bölgeden karşılanıyor

Ceviz fidanları aşılanmaya başlandı

Ceviz göz aşısı işlemi başladı

BALIKESİR – Aşılı ceviz fidanı üretiminde şu an Türkiye’de birinci sırada yer alan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yılda ortalama 10 milyonun üzerinde ceviz fidanı yetiştiriliyor.

Bandırma’ya 25 kilometre mesafede bulunan ceviz üssü olarak bilinen kırsal mahalleler, Türkiye’de ve Dünya’da adından ceviz fidanı ile söz ettiriliyor. Türkiye’deki toplam ceviz fidanı ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan birçok işletme iç piyasanın yanında birçok ülkelere ceviz fidanı ihracatı yapıyor. Erikli kırsal Mahallesi’nde ikamet eden yaklaşık 10 yıla aşkın ceviz fidanı üretimi yapan ortaklarından Mustafa Kurt ve Durdu Yücedağ ceviz fidanı ticaretinde son durumu anlattı.

Türkiye’nin önemli ceviz fidanı üretim yeri olan Erikli, Dedeoba ve Sahil Yenice’de, yılda ortalama 10 milyonun üzerinde ceviz fidanı yetiştiriliyor. Aşılama ve bakım işlemlerinin ardından sökülen fidanlar, son aşamada satış için iplerle bağlanarak tırlara yüklenerek iç piyasada dağıtılıyor. Cevizin başkenti konumuna gelen bölgede belli başlı noktalarda kurulmuş olan yapay göletlerden sulanma usulüyle en verimli ceviz fidanları elde ediliyor. 2 ortaklı köklü üreticilerden olan Mustafa Kurt ve Durdu Yücedağ, Bandırma’nın Ayyıldız, Dedeoba ve Erikli Mahalleleri’nden, bölümünde uzmanlaşmış aşı ekipleriyle birlikte Dedeoba Mahallesi’nde 10 dönüm araziye ekilmiş 60 bin ceviz fidanına aşılama işlemlerini titizlikle aşı işlemlerini sürdürüyor.

Ceviz fidanı üreticisi Durdu Yücedağ, Bandırma’da üretilen ceviz fidanlarının ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ve bu bölgede geçen yıl fidan üretiminin 10 milyona yaklaştığını belirtti. Yücedağ, “Dedeoda Mahallesi’nde Ceviz Fidanı aşı sezonumuz başladı.10 dönümlük arazi üzerine 60 bin adet anaç cevizimiz bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli rakımlarında yetişmesi için cins değişikliği için aşılarımızı yapıyoruz. Ceviz fidanlarımızın aşılama süreci yaklaşık olarak 10 gün sürmektedir. Yapmış olduğumuz aşı çeşitleri tamamen Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde olup 5553 sayılı tohumluk yasasına uyumlu bir şekilde üretim yapılmaktadır. Tüm fidanlarımız mavi sertifikalı olup, Tarım bakanlığınca denetimleri de yapılmaktadır. Aşıların tamamlanmasından sonra fidanların büyütülmesi, bakımları ve söküm işlemleri yapılarak, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ortalama 15 ila 20 ay gibi bir süre de sevkiyat süreci tamamlanmaktadır. Ülke ekonomisine katkı sağlamak için sağlıklı, verimli ceviz fidanları üretiyoruz “dedi.

Kurt “Taze ve günlük gözlerden aşı yapıyoruz”

Üreticisi Mustafa Kurt, kaliteli ve verimli bir ceviz fidanın aynı zamanda da istihdama büyük katkı sağladığını ifade etti. Kurt, “Mart ayında toprakla buluşturduğumuz tohumlarımız, 5 aylık süreçte aşı yapılacak duruma geldi. Aşılama önce bir takım hazırlıkları incelikleri bulunmaktadır. Aşı zamanında su dengesini çok iyi yapmak gerekiyor. Anaç ceviz fidanlarımızın aşı öncesi tepe kesimi ve aşı alanındaki yaprakları temizliyoruz. Aşı yapacağımız alanın en temiz yerini tercih ediyoruz. Temiz ve steril ettiğimiz aşı bıçağımızı paralel bir şekilde tutup temiz bir kesim yaparak anaç üzerinden kabuğunu çıkartmamız gerekiyor. Yoksa aşı tutma oranını ve kalitesini zayıflatmak istemiyoruz. Ceviz aşımızın gözlerini günlük topluyoruz. Genellikle Ceviz Fidanı olarak Chandler cinsi yapıyoruz. Anaç üzerinde çıkardığımız kısma kaliteli verimli olan ceviz cinsini aşı yapıyoruz. Cins değişikliğine gittiğimiz aşının bandı yaklaşık 20 gün boyunca duracaktır. Gördüğümüz şu ki ceviz fidanı aşısı sadece bu bölgede tutuyor. Burada değişik bir iklim hakim. Ceviz meyvesinde Hakkari birinci, Kahramanmaraş ikinci, Denizli üçüncü sırada yer alıyor. Bizler istihdama katkı sağlıyoruz. Bandırma’nın köylerine bakın insan kalmadı. Ama burada bir tane dışarıya göç yok. Yapmış olduğumuz sertifikalı ve aşılı cevizlerimizi en kısa zamanda iç ve dış piyasada satmamız gerekiyor” dedi.