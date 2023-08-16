Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi İsveç oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yarı finaldeki rakibi İsveç oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Belçika’yı 79-78 mağlup ederek D Grubu’nu Hırvatistan’ın ardından ikinci sırada tamamlayan İsveç, yarı finale yükseldi.
İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu’nu lider bitiren A Milli Takım, 18 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda İsveç ile yarı finalde mücadele edecek.
D Grubu’nda son maçında Hollanda’yı 89-81’lik skorla geçerek 3’te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile final mücadelesi verecek.
Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.
Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de.
DÜNYA1 dakika önce
DÜNYA25 dakika önce
DÜNYA36 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA57 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Gaziantep FK, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Belçika’ya mağlup oldu
Beşiktaş, Rashica videosunda Galatasaray stadının Türkçe Olimpiyatları’ndan aldı! Sarı kırmızılılar ayağa kalktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.