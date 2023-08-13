Tuzlaspor, Çorum FK’ya 3-0 mağlup oldu

STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Muhammet Ali Doğan, Barış Çiçeksoyu

TUZLASPOR: Angeler – Sadık Baş, Gökhan Akkan, Gameli, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür, Mehmet Taş (Dk. 64 Imbula), Gnadou, Muhammed Demirci (Dk. 46 Ahmet Yazar), Mata, Adeniyi (Dk. 64 Ba)

ÇORUM FK: Ali Türkan – Serkan Yavuz, Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Murat Yıldırım), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Cangöz), Ferhat Yazgan, Geraldo (Dk. 77 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Verheydt (Dk. 83 Sinan Kurumuş)

GOLLER: Dk. 6 (P) ve Dk. 50 (P) Verheydt, Dk. 11 Ferhat Yazgan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Gameli (Tuzlaspor), Ferhat Yazgan, Serkan Yavuz (Çorum FK)

Tuzlaspor, 1’inci Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Çorum FK’ya sahasında 3-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine 3 puanı getiren golleri 6’ncı ve 50’nci dakikalarda penaltıdan Thomas Verheydt ve 11’inci dakikada Ferhat Yazgan kaydetti.