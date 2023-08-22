TZOB Genel Başkanı Bayraktar: “Toprak Mahsulleri Ofisi mısır fiyatını üretici gelirini koruyacak şekilde açıklamalıdır”

ANKARA – Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı başlayan mısıra ilişkin yaptığı açıklamada, “Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır. Üreticinin mısır üretiminden elde ettiği gelirle geçimini sağlaması mısır üretiminde sürdürülebilirliği sağlayacaktır” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı başlayan mısıra ilişkin açıklamalarda bulundu. Üreticilerin fiyat beklentisi içerisinde olduklarını vurgulayan Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticinin gelirini koruyacak mısır fiyatlarını açıklaması yönünde çağrıda bulundu.

Bayraktar, mısır fiyatının geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklandığını hatırlatarak, “Bugünlerde mısır fiyatları ton başına 5 bin lira ile 5 bin 500 lira arasında seyrediyor. Bu yılki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatların daha da gerilemesinden korkuyor” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz hasatla birlikte ürününü satmak zorunda”

Mısır üreticilerinin diğer bir sorunun ise mısırlarının satılmasında yaşadıkları zorluklar olduğuna vurgu yapan Bayraktar, “Bu yıl buğdayda yaşanan sorunların benzer şekilde mısırda da yaşanılacağı düşünülüyor. Özellikle küçük çiftçilerin ürününü bekletme imkanı yoktur. Borçla girdisini alan, borçla üretim yapan çiftçilerimiz hasatla birlikte ürününü satmak zorunda. Üretimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde çiftçilerimiz mısır üretimini rekor seviyeye çıkardı. Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte, artan üretimin bin bir emekle üretim yapan çiftçilerimizin refahına da yansıması önemlidir. Bu anlamda yıl içerisinde ihtiyaç duyulan mısırın ithalatla tamamlanırken, yeni sezonda üreticinin de gelirinin korunması en başta planlanmalıdır” açıklamasında bulundu.

“Mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır”

Bayraktar, artan girdi fiyatları ile üreticilerin sıkıntılı bir sezon geçirdiğini ve üreticilerin zarar etmemesi için, Toprak Mahsulleri Ofisi piyasada gerileyen fiyatları dikkate alması gerektiğini dile getirerek, “Mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır. Üreticilerimize ürününü pazarlamada sorun yaşamayacağına yönelik açıklamalar yapmalı ve endişeleri giderilmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizde 75 ilimizde mısır üretimi yapılıyor”

Bayraktar, son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında verim miktarlarındaki artışın da mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden olduğunu belirterek, “Son 5 yılda mısır üretimi yüzde 49 oranında arttı. Ülkemizde 75 ilimizde mısır üretimi yapılıyor. Üretimde önde gelen illerimiz sırasıyla Konya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Karaman’dır. Ülkemiz mısır üretiminin yüzde 56,7’si bu illerimiz tarafından gerçekleşiyor. Ülkemizde mısırın kullanım alanı da oldukça geniştir. Buna rağmen mısır en fazla hayvan yemi olarak kullanılıyor. 2021-2022 sezonunda mısır üretiminin yüzde 83’ü yem sanayiinde kullanıldı. Hayvancılıkta en temel girdilerden olan mısırda üretimin daha da artırılması önemlidir” şeklinde konuştu.

“Artan tüketim ithalatla karşılanıyor”

Bayraktar, artan üretim rakamlarına karşın tüketim rakamlarının da artmasıyla mısırda ithalat halen devam ettiğini, ancak yapılan ithalatın ihtiyaç kadar yapılması önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, “İthalat 2022 yılında 2 milyon 983 bin ton olarak gerçekleşti ve mısır ithalatına ödenen döviz ilk kez 1 milyar doları aştı. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyon 505 bin ton ithalat yapıldı. 2023 yılı 6 aylık dönemde toplam ithal edilen mısırın yüzde 85’i Rusya Federasyonu’ndan, yüzde 11’i ise Ukrayna’dan gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

“Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır”

Mısır üretiminin artması üreticinin elde ettiği gelire bağlı olduğunun da altını çizen Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere bu üretim sezonunda girdi fiyatlarının artmasıyla üretim maliyetleri de oldukça arttı. Girdi fiyatlarındaki artışlarla mısır maliyeti son bir yılda yüzde 43 oranında artarak ton başına 6 bin 140 lira olarak gerçekleşti. Bu maliyetlerde dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır. Üreticinin mısır üretiminden elde ettiği gelirle geçimini sağlaması mısır üretiminde sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Mısır destekleme priminin artırılması ise üretim artışını getirecektir.”