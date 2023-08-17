U19 Milli Takımı Erzurum’da hazırlık kampını tamamladı

U19 Milli Takımının 6-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da yaptığı hazırlık kampı sona erdi. Antrenmanlarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden tamamlayan U19 Milli Takımı kamp dönemi içinde 1461 Trabzon FK ile bir antrenman maçı da oynadı. Kasım ayında oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu maçları için yoğun bir program dahilinde çalışan U19 Milliler, bir sonraki kampını eylül ayında gerçekleştirecek.

U19 Milli Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Taha Tosun (Yılport Samsunspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel) Defans: Haluk Mustafa Tan (Yılport Samsunspor), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Efe Sarıkaya (Altay), Emirhan Başyiğit (EMS Yapı Sivasspor), Yasin Yağız Dilek (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Kaan Berk Bengi (FC Bayern München), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş A.Ş.), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.) Orta Saha: Altay Güneyer (Bohemian FC), Tolunay Artuç (Dyorex Boluspor), İzzet Furkan Malak (Göztepe A.Ş.), Emre Tomas Topçu (Drogheda United FC), Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammed Ali Çamkerten (Trabzonspor A.Ş.), Onur İnan (Rams Başakşehir FK) Forvet: Yusuf Talga (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV de Graafschap), Furkan Aslan (Mondi Home Kayserispor), Hüseyin Ertürk (Beveren SK) Teknik Direktör: Soykan Başar – ERZURUM