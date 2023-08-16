UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçları yarın tamamlanacak

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:23

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Beşiktaş, Neftçi’yi ağırlarken, Yukatel Adana Demirspor Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Maribor’a konuk olacak. Bu maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları yarın tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, bugün tek maçla başlayacak. Ligde yarın yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi’yi (Azerbaycan) saat 20.00’de ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00’de deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor’a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15’te başlayacak.

Kaynak: AA



