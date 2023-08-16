UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak.
Tur atlayan takımlar, play-off’larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos’ta oynanacak.
Avrupa Ligi’nde tamamı yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:
19.00 HJK (Finlandiya) – Karabağ (Azerbaycan) (1-2)
20.00 Hacken (İsveç) – Zalgiris (Litvanya) (3-1)
20.30 Breidablik (İzlanda) – Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6)
21.00 BATE (Belarus) – Sheriff (Moldova) (1-5)
21.00 Ludogorets (Bulgaristan) – Astana (Kazakistan) (1-2)
21.00 Genk (Belçika) – Olympiakos (Yunanistan) (0-1)
21.00 Dnipro-1 (Ukrayna) – Slavia Prag (Çekya) (0-3)
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