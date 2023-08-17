UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna katılacak takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, 7 maçla tamamlandı.
Karabağ, Hacken, Zrinjski, Sheriff, Ludogorets, Olympiakos ve Slavia Prag, elemelerde play-off turuna kalan takımlar oldu.
Olympiakos’a uzatmalarda yediği golle elenen Genk, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turuna kalan Yukatel Adana Demirspor ile eşleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
HJK (Finlandiya) – Karabağ (Azerbaycan): 1-2 (1-2)
Hacken (İsveç) – Zalgiris (Litvanya): 5-0 (3-1)
Breidablik (İzlanda) – Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0 (2-6)
BATE (Belarus) – Sheriff (Moldova): 2-2 (1-5)
Ludogorets (Bulgaristan) – Astana (Kazakistan): 5-1 (1-2)
Genk (Belçika) – Olympiakos (Yunanistan): 1-1 (0-1)
Dnipro-1 (Ukrayna) – Slavia Prag (Çekya): 1-1 (0-3)
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