Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / UEFA, Dinamo Zagreb’in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • UEFA, Dinamo Zagreb’in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

UEFA, Dinamo Zagreb’in taraftarlarına bir yıl deplasman yasağı getirdi

ABONE OL
Ağustos 20, 2023 11:08
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 20.08.2023 14:08

UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı.

UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK- Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı.

Yunanistan’ın AEK ile Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos’ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan AEK, 19 Ağustos’a ertelenen iç saha maçından 2-2 beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.