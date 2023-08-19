UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hayatını kaybeden taraftar anıldı

Yunanistan’ın AEK ile Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımları arasında 7 Ağustos’ta yapılması gereken UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden genç, ertelenen ve dün oynanan maç öncesinde anıldı.

Atina’nın Nea Filadelfia bölgesinde 7 Ağustos’ta taraftarlar arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris için iki takım arasında dün yapılan maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AEK’li oyuncu Sergio Araujo, 92’nci dakikada attığı golün ardından üzerinde Mihalis yazılı formayı havaya kaldırarak golü Kaçuris’e armağan etti.

Kaçuris’in annesi ve erkek kardeşi de maçı izlemek için stattaydı.

AEK taraftarları, üzerinde Kaçuris’in fotoğrafı olan dev bir pano açtı. AEK oyuncuları panonun önüne Kaçuris’in anısına çiçekler bıraktı.

Maç 2-2 biterken AEK, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

İki takım arasında 7 Ağustos’ta oynanması gereken 3. eleme turu ilk maçı, Kaçuris’in öldürülmesi üzerine 19 Ağustos’a ertelenmiş, takvim uyarınca 15 Ağustos’ta Zagreb’de yapılan rövanş maçı 2-1 AEK’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.