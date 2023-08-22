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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu Başladı

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Ağustos 22, 2023 21:01
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Son Güncelleme: 23.08.2023 00:01

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı. Play-off turunda oynanan üç maçın sonuçları şu şekildedir: Royal Antwerp (Belçika) – AEK (Yunanistan): 1-0, Rakow (Polonya) – Kopenhag (Danimarka): 0-1, Rangers (İskoçya) – PSV Eindhoven (Hollanda): 2-2

Kaynak: AA
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