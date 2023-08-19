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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: ‘(Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz.’

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Ağustos 19, 2023 08:38
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Son Güncelleme: 19.08.2023 11:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “(Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “(Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz.”

Kaynak: AA
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