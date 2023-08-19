Son Güncelleme: 19.08.2023 11:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “(Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “(Sirkeci-Kazlıçeşme hattı) Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz.”
Kaynak: AA
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA49 dakika önce
DÜNYA60 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş’ta: ‘Bir Sonraki Seçime Amasız, Fakatsız, Keşkesiz, Eksiksiz, Güçlü Bir Şekilde Kazanmanın Yolculuğunu Ortaya Koyacağız’
Kocaeli’de Ormanlık Alana Atık Bırakan Firmaya 812 Bin TL Cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.