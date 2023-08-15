ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Suudi Arabistan Büyükelçisi’ni ziyaret etti

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy beraberindeki heyetle birlikte Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Waleed Bin Abdul Kerim El-Khereiji’i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve gelecekteki iş birliği faaliyetlerinin planlanması konuları görüşüldü.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, her iki ülkenin iş dünyasının bir araya gelerek, iş birliği olanaklarını daha iyi değerlendirmesi amacını taşıyor. Özellikle ekonomik fırsatlar ve iş birliği alanlarına odaklanan toplantı, iki ülkenin ekonomik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmesi için önemli bir platform sağladı. Enerji, inşaat, teknoloji, turizm, sağlık ve tarım gibi sektörlerde iş birliği olanakları ele alındı. Bu sektörlerin her iki ülke için de stratejik öneme sahip olması, gelecekteki iş birliği projelerinin çeşitlenmesine ve güçlenmesine olanak tanıyor. Toplantıda ayrıca, heyet ziyaretleri ve iş forumları gibi etkinliklerin düzenlenmesi konuşuldu. İki ülkenin iş insanlarının bir araya gelerek, yeni iş birliği fırsatları ve projelerini keşfetmeleri için fırsatlar yaratılması hedeflendi. Bu tür etkinlikler, iş insanlarının daha yakın temas kurmasını ve iş birliği potansiyelini daha iyi değerlendirebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve iş birliği alanlarının genişletilmesi için atılacak adımların, her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Büyükelçi Waleed Bin Abdul Kerim El-Khereiji ise, Türk iş dünyasını bu projelerin içinde görmek isteriz” dedi.

Büyükelçi daha sonra, Başkan Atasoy’a Suudi Arabistan’da yapılması planlanan önemli projelerin yer aldığı bir plaket hediye etti.