Ümraniyespor ve Göztepe 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Mame Diouf, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed’in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

57. dakikada savunmanın müdahale edemediği top Ngalina’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Abdulsamed’in kurtarışı sonrasında top tekrar Ngalina’ya çarpı ve auta çıktı.

74. dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmadığı topa kale önünde David Tijanic’in vuruşunda kaleci Abdulsamed’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

75. dakikada topla birlikte sağdan cezasına giren Billal Messaoudi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Burak Olcar, Serdar Soydan, Onur Gülter

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Strahil Popov, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Hasan Ayaroğlu, Serkan Göksu, Coşqun Diniyev (Batuhan Arıcı 90+1), Onur Ayık (Dejvi Bregu dk. 90+5), Melih Okutan, Viktor Klonaridis (Muhammed Mert dk. 46), Daouda Bamba (Ayman Bouali dk. 77)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Berk Taşkın, Muhammed Sarıkaya, Beren Küçükbaşarık, Mehmet Gündüz

Teknik Direktör: Mustafa Er

Göztepe: Mateusz Lis, Ogün Bayrak (Fıratcan Üzüm dk. 60), Tarkan Serbest, Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Erhan Gottwalt dk. 70), Kenneth Mamah, Celil Yüksel (Ali Dere dk. 70), Yalçın Kayan, Michee Ngalina, Romal Palmer (David Tijanic dk. 70), Mame Diouf (Billal Messaoudi dk. 70)

Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Aliou Traore, Kubilay Kanatsızkuş, İzzet Furkan

Teknik Direktör: Radomir Kokovic

Sarı kartlar: Daouda Bamba, Tomislav Glumac, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Romal Palmer, Tarkan Serbest, Erhan Gottwalt, Kenneth Mamah (Göztepe) – İSTANBUL