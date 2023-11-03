28,40440.27%
30,26420.31%
1.816,190,37%
7626.330,37%
Son Güncelleme: 03.11.2023 13:01
Uşak Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogram fiyatı en düşük 7 lira 50 kuruş, en yüksek ise 8 lira olarak belirlendi. Borsada işlem gören diğer ürünlerin kilogram fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.
UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜrünEn Düşük (lira)En Yüksek (lira)Makarnalık buğday7,508,00Ekmeklik buğday5,806,00Yemlik buğday6,206,30Yemlik arpa5,405,50Nohut28,0030,00Beyaz haşhaş70,0071,00Mavi haşhaş67,0068,00Sarı haşhaş82,0083,00Susam65,0066,00Aspir6,006,50Yağlık ay çekirdeği11,0012,00
Kaynak: AA
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DÜNYA03 Kasım 2023
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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı 7,50-8,00 Lira Arasında Satıldı
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