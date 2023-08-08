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Anasayfa / Ekonomi / Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 6,70 Lira, En Yüksek 7 Liradan Satıldı
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Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 6,70 Lira, En Yüksek 7 Liradan Satıldı

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Ağustos 8, 2023 10:03
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,707,00Ekmeklik buğday5,605,70Yemlik buğday5,505,70Yemlik arpa5,506,00Nohut23,0024,00Beyaz haşhaş65,0067,00Mavi haşhaş63,0065,00Sarı haşhaş65,0067,00Susam 54,0055,00Aspir6,006,20Yağlık ay çekirdeği 6,006,50

Kaynak: AA
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