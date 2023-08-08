Uşak Ticaret Borsasında Makarnalık Buğdayın Kilogramı En Düşük 6,70 Lira, En Yüksek 7 Liradan Satıldı

27,02620.21%
29,6809-0.05%
1.679,44-0,03%
7444.61-0,03%
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday6,707,00Ekmeklik buğday5,605,70Yemlik buğday5,505,70Yemlik arpa5,506,00Nohut23,0024,00Beyaz haşhaş65,0067,00Mavi haşhaş63,0065,00Sarı haşhaş65,0067,00Susam 54,0055,00Aspir6,006,20Yağlık ay çekirdeği 6,006,50
Kaynak: AA
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