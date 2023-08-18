Uşak’ta Son 23 Yılın En Yüksek Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Son Güncelleme: 18.08.2023 11:49

Uşak’ta kent merkezinde dün termometreler 40,7 dereceyi göstererek son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Uşak Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllar boyunca 29 Temmuz 2000 tarihinde ölçülen 40,2 derecelik sıcaklık rekorunun 17 Ağustos 2023 tarihinde 40,7 derece ile kırıldığı belirtildi. Ayrıca, Eşme ilçesi Delibaşlı köyünde ise 41,6 derece ile kentin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü ifade edildi.

Uşak’ta kent merkezinde dün termometreler 40,7 dereceyi göstererek son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun yıllar Uşak merkez sıcaklık rekoru 29 Temmuz 2000 tarihinde 40,2 derece olarak ölçülmüştü. 17 Ağustos 2023 tarihinde ilimiz merkezinde 40,7 ile yeni rekor ölçülmüş oldu.”

Meteoroloji Müdürlüğü’nden açıklanan tabloda kentteki en yüksek sıcaklığın ise 41,6 derece ile Eşme ilçesi Delibaşlı köyünde ölçüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA



