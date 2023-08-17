Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı Sporcusu Şilan Akbal, U15 Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın sporcusu Şilan Akbal, U15 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Yer aldığı birçok branşta sayısız başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, yetiştirdiği birçok sporcuyu da milli takımlara kazandırıyor. Daha önce judo, hentbol ve 18 yaş altı futbolda birçok oyuncu milli takım kamplara gönderen Van Büyükşehir Belediyespor, Kadın futbol takımıyla da dikkat çekiyor. TFF Kadınlar 3. Ligi’nde yer alan ve önümüzdeki günlerde play-off maçına hazırlanan kırmızı siyahlıların U-15 takımında yer alan Şilan Akbal da Milli takımların bölge scouting ve performans analizcileri tarafından önerilerek Milli takımlar aday kadrosuna davet edildi.

Futbola, Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımının da başlayan Şilan Akbal gelecek vaat eden genc sporcular arasında gösteriliyor. Sporcularının ay yıldızlı forma altında mücadele etmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, “15 yaşındaki kızımızın milli takıma davet telefonunu aldığımızdan bu yana kulüp içerisinde ki mutluluğumuz gerçekten anlatılmaz. 2 sezondur kulübümüzde yer alan Şilan için hocalarımızın, biz yöneticileri yetenek takibindeydik. Gerçekten oyun stiliyle, tekniğiyle dikkat çekiyordu. Milli takımımız tarafından da izlenen Şilan ilk aday kadrosunda yer aldı. Daha önce de birçok farklı branşımızda sporcularımız ay yıldızlı formamızı gururla taşıdı. Şilan’ında aynı gurur ve başarıyla taşıyacağına eminiz. Emeği geçen başta ailesi olmak üzere, hocalarımıza, Mustafa Cengiz Orta okulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, Şilan kızımıza başarı dolu bir kariyer diliyorum” dedi. – VAN