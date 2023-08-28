Vietnam, Türkiye’nin 3. büyük ticaret ortağı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Vietnam’ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Türkiye’nin 3. büyük ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik bağları daha dengeli ve çeşitlendirilmiş şekilde ilerletmeye kararlı olduklarını belirtti.

Vietnam’ın 78’inci Milli Günü dolayısıyla Ankara’da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Akçapar, kutlama töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü, Vietnam ile diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 45’inci yılını kutladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Vietnam arasında dostane ilişkiler olduğunu dile getiren Akçapar, iki ülke arasındaki ilişkilerde son 45 yılda önemli bir mesafe katedildiğini kaydetti.

Akçapar, Türkiye’nin Hanoi Büyükelçiliğini 1997’de, Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğini 2005’te açılmasının iki ulusun yakınlaşmasında kritik rol oynadığına işaret etti.

Türkiye ile Vietnam arasındaki ikili ticaretten de bahseden Akçapar, “Şu anda Vietnam, 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle ASEAN ülkeleri arasında 3. büyük ticaret ortağımız. Ekonomik bağlarımızı daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir şekilde ilerletmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Akçapar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Vietnam hükümetinin ve halkının Türkiye ile gösterdiği dayanışmanın iki ulus arasındaki dostluk bağlarının bir kanıtı olarak hatırlanacağını belirtti.

Türkiye’nin ASEAN ile ilişkilerini güçlendirmesinin önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Akçapar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen ay Cakarta’da düzenlenen 5’inci Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısına katıldığını ve burada Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile de bir araya geldiğini anımsattı.

Akçapar, gelecek dönemde Türkiye ile Vietnam arasındaki dostluk ve işbirliğinin, ortak çabaların mümkün olan her alanda daha da gelişeceğine inandığını kaydetti.

Büyükelçi Hai da Vietnam ile Türkiye’nin siyasi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda dostluk ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti.

İki ülkenin savuma alanındaki işbirliğinin de karşılıklı heyetler arası ziyaretler sayesinde giderek geliştiğini dile getiren Hai, Ankara ile Hanoi arasında son yıllardaki karşılıklı ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Hai, 6 Şubat’taki depremlerin ardından Vietnam’ın Türkiye’ye 2 arama kurtarma ekibi gönderdiğini dile getirdi. Bu adımla Hanoi yönetiminin ilk kez uzak bir ülkeye arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak için ekip gönderdiğini, bunun da Türkiye ile Vietnam arasındaki iyi ilişkilerin bir nevi kanıtı olduğunun altını çizdi.

Resepsiyonda ayrıca Vietnamlı çocukların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönderdiği dayanışma mektupları ve Vietnamlı arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerindeki çalışmalarını gösteren fotoğraflar da yer aldı.