Son Güncelleme: 20.08.2023 00:49

Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel, Mersin’de oynanan Kasımpaşa maçının berabere bitmesinden memnun olmadığını söyledi. Demirel, sıcak havanın oyuncuları ve hocaları etkilediğini belirtti.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Mersin’de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel, “Benim adıma istediğim sonuç olmadı.” dedi.

Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, kentteki hava sıcaklığının herkesi etkilediğini söyledi.

Sıcak havanın oyuncuları, yedek kulübesindeki hocaları da etkilediğini dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

“Açıkçası benim adıma istediğim sonuç olmadı. Tabii ki futbolcularıma da veya rakip oyunculara da hak vermek istiyorum. Gerçekten çünkü hava şartları buna müsaade etmedi. Neticesinde birer puan. Bana sorarsınız; ben memnun değilim. Eminim karşı taraftan memnun değildir. Dediğim gibi bunun en büyük faktörü havanın sıcak olması.”

Kaynak: AA



