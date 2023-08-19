Son Güncelleme: 20.08.2023 01:08

Wijnaldum, Hollandalı bir futbolcudur ve şu anda Paris Saint-Germain FC takımında orta saha olarak oynamaktadır. 1,75 m boyunda olan Wijnaldum, aynı zamanda Hollanda milli futbol takımında da forma giymektedir. Oyuncunun asıl mevkisi merkez orta sahadır, ancak ofansif orta saha ve kanatta da görev yapmaktadır.

Wijnaldum kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Wijnaldum Galatasaray’a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Wijnaldum kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında?

WİJNALDUM KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Şu andaki takımları: Paris Saint-Germain FC (Orta Saha), Hollanda millî futbol takımı (#8/ Orta Saha)

Katılma tarihleri: 2022 (AS Roma), DAHA FAZLA

Boy: 1,75 m

Georginio Gregion Emile Wijnaldum ya da kısaca Georginio Wijnaldum, Hollandalı futbolcudur. Serie A takımlarından Roma’da forma giymektedir. Asıl mevkisi merkez orta saha olup ofansif orta sahada ve kanatta da görev yapan oyuncu Hollanda millî takımında da forma giymektedir



